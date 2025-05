Serata complicata - soprattutto nel primo tempo - per la stella dei Timberwolves nella sconfitta in gara-1 con Golden State. A fine partita coach Chris Finch ha parlato della sua prestazione: "Sei il leader della squadra, in ogni caso devi mettere energia"

Primo tempo da incubo per Anthony Edwards in gara-1 contro Golden State. All'intervallo la stella dei Timberwolves era ferma a un punto, con 0/8 dal campo e 1/2 ai liberi in 20 minuti sul parquet. Ant nel secondo tempo ha aggiustato la mira, chiudendo la partita con 23 punti, 14 rimbalzi, tre palle rubate e 9/22 al tiro (1/5 da tre), ma non è bastato per evitare a Minnesota la sconfitta. Dopo il ko coach Chris Finch ha parlato della prestazione della sua stella. "Sei il leader della squadra - ha detto in conferenza stampa - e devi andare in campo e dettare il tono alla partita. Anche se i tiri non entrano devi comunque metterci la massima energia". Una tirata d'orecchie al suo giovane talento (23 anni) in vista del proseguo della serie.