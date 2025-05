In gara-1 gli Warriors sono riusciti a piazzare il colpo in trasferta nonostante l’infortunio che ha tolto dai giochi Steph Curry nel 2° quarto, ma a caratterizzare la vigilia di gara-2 sono le polemiche relative all’arbitraggio. Secondo Minnesota Rudy Gobert ha subito molti falli non fischiati, mentre Golden State lamenta il trattamento riservato proprio a Curry, che sarà assente nella seconda sfida in programma questa notte sempre sul campo dei T’Wolves

A dare il via alle polemiche è stato coach Chris Finch, che dopo la sconfitta di gara-1 aveva confermato che Minnesota avrebbe spedito alla lega dei video che testimoniavano come, soprattutto sui rimbalzi difensivi, Rudy Gobert fosse stato oggetto di spinte e trattenute non fischiate dagli arbitri. “Cercheremo di farci giustizia da soli” ha poi aggiunto un combattivo Finch, “ma doveste vedere cosa succede in quei video: sembra che alcuni loro giocatori fossero in campo solo per picchiare Rudy”. I T’Wolves, a dire il vero, hanno vinto 51-41 la battaglia a rimbalzo e il conteggio dei falli, 21 per i padroni di casa e 18 per gli ospiti, non è apparso troppo sbilanciato, ma Minnesota ha comunque deciso di far sentire la propria voce negli opportuni uffici della NBA. E da Golden State non hanno tardato a rispondere.