La seconda brutta notizia nella serata degli Warriors arriva dopo la sirena finale che sancisce la vittoria 117-110 di Minnesota in gara-4 , ed è forse ancora più grave del colpo della seconda sconfitta casalinga consecutiva che porta la serie sul 3-1 in favore di Anthony Edwards e compagni. Perché la speranza di poter recuperare lo svantaggio accumulato nei confronti dei T’Wolves passa senza alcun dubbio dal recupero di Steph Curry , uscito nel 2° quarto di gara-1 per uno strappo muscolare e grande assente da lì in poi . A far capire l’aria che tirava tra i Dubs ci aveva già pensato Draymond Green , che in conferenza stampa, di fronte alla domanda relativa al possibile ritorno in campo del compagno in gara-5 , aveva risposto: “ Se sarà in grado di giocare, giocherà, ma no gli chiederemo di fare Superman ”. E poco dopo è arrivata la conferma del diretto interessato, che è anzi stato ancora più netto: “ Anche se volessi fare Superman, non potrei ”.

Golden State e il problema dell’attacco

Quello della fluidità dell’attacco in assenza di Curry è un problema che gli Warriors si portano dietro ormai da un decennio abbondante, ovvero da quando nella metà campo avversaria la squadra ha iniziato a gravitare in tutto e per tutto attorno alle caratteristiche uniche di un giocatore mai visto prima. E la stagione in corso non ha fatto che confermare il calo drastico subito dall’efficacia della manovra offensiva di Golden State quando Steph non è sul parquet. Durante la regular season, il differenziale in termini di offensive rating è stato di -13.4, discrepanza aumentata notevolmente ai playoff, dove senza la loro stella i Dubs viaggiano a 97.6 di media contro i 115.7 tenuti quando Curry gioca. La sua assenza, ormai quasi scontata, anche in gara-5 sembra quindi spegnere quasi ogni speranza per la truppa di Steve Kerr, a cui servirà un autentico miracolo al Target Center di Minneapolis per provare almeno ad allungare la serie. Il tutto in attesa del possibile rientro, magari già per l’eventuale gara-6, del giocatore che fino a poco tempo fa era paragonato a Batman e a cui ora Golden State chiede di provare a interpretare il ruolo di un altro supereroe della DC Comics.