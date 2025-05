Dopo 64 vittorie in regular season, i Cleveland Cavaliers non si sarebbero mai aspettati di veder finire la loro stagione al secondo turno dei playoff. Eppure la serie contro gli Indiana Pacers non ha lasciato molti dubbi: al di là degli infortuni che hanno colpito alcuni membri chiave dei Cavs e del modo rocambolesco in cui si è conclusa gara-2, non c’è alcun dubbio che i Pacers si siano meritati la qualificazione alle finali di conference. Un traguardo che è sfuggito nuovamente a Donovan Mitchell: in otto anni di carriera tra Utah e Cleveland è sempre arrivato ai playoff, di cui due volte con il miglior record della conference, ma senza mai riuscire a superare il secondo turno. In questa serie in particolare ha poco da rimproverarsi: con 34.2 punti, 5.8 rimbalzi e 3.8 assist è stato di gran lunga il miglior giocatore dei suoi, superando anche una distorsione alla caviglia subita in gara-4 per realizzare 35 punti in gara-5, pur avendo bisogno di 25 tiri (di cui 8 a segno) per riuscirci, con 15/21 ai tiri liberi. Eppure neanche i suoi sforzi hanno impedito la terza sconfitta su tre in casa nella serie: in stagione i Cavs non avevano mai perso due partite in fila davanti al proprio pubblico, così come nella loro storia non era mai capitato di perdere tre partite di una serie in casa. In tutta la storia della NBA, sono solo tre le altre squadre capaci di vincere 64 partite senza raggiungere le finali di conference.