La Lottery del Draft è da sempre uno dei momenti cardine della stagione NBA, specialmente quando in arrivo c’è un talento del calibro di Cooper Flagg. I dirigenti più importanti delle squadre rimaste fuori dai playoff (con qualche eccezione) vengono tutti riuniti in una stanza separata dal resto del mondo, dove viene tenuta l’effettiva estrazione delle palline che determinano le prime quattro posizioni al Draft e che possono cambiare i destini di intere franchigie. Come sappiamo la dea bendata ha premiato i Dallas Mavericks, che avevano solamente l’1.8% di possibilità di vincere la numero 1, ma in realtà alla quarta pallina estratta erano ben nove le squadre che potevano arrivare a Flagg. Lo ha raccontato il giornalista di The Ringer Zach Lowe, presente come membro della stampa all’interno della Lottery: "Normalmente la Lottery si svolge in silenzio, mentre stavolta la quantità di mormorii , sussurri e sguardi intorno è stata senza precedenti" ha spiegato. "La prima pallina aveva il numero 10: quando arriva un numero in doppia cifra, significa che tutte le squadre hanno una chance. La seconda pallina è stata 14, che è il numero più alto. A quel punto è scattato un 'Oh oh' di preoccupazione generale. Terza pallina: 11. A quel punto sono passati 20 secondi incredibili visto che tutti erano in gioco. Se fosse uscito un 1, Washington avrebbe finto la Lottery. Con il 2, New Orleans. Con il 3, Brooklyn. Col 4, Toronto. Con il 6, Portland. Con il 7, Dallas. Con l’8, Chicago. Con il 9, Sacramento. Ma soprattutto: con un 5, 12 o 13, San Antonio avrebbe vinto la Lottery per la seconda volta in tre anni. Perciò erano gli Spurs ad avere le migliori possibilità di arrivare a Flagg".