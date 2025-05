Da un MVP (in NFL, nel 2024) a un altro (in NBA, nel 2001). Il quarterback dei Buffalo Bills Josh Allen suggerisce al suo GM di usare l'AI per presentare il calendario della squadra per la prossima stagione. Ma Brandon Bean conosce "un solo AI": l'ex superstar dei Philadelphia 76ers. Che quindi diventa il curioso testimonial per la nuova stagione dei Bills...

Josh Allen è stato l'MVP dell'ultima stagione NFL, un tre volte Pro-Bowler e la superstar assoluta dei Buffalo Bills, che lo hanno scelto al Draft 2018 (con la settima chiamata assoluta). Normale che la franchigia voglia ricevere input dalla sua stella, anche quando si tratta di decisioni che non riguardano necessariamente il gioco. E allora ecco Brandon Beane, general manager dei Bills, prendere in mano il telefono, chiamare Allen e chiedergli: "Dobbiamo comunicare il nostro calendario per la prossima stagione: hai qualche idea?". La risposta del quarterback di Buffalo è quella che si sente spesso pronunciare di questi tempi: "Fatelo con AI". Già, perché l'Intelligenza Artificiale ormai entra in sempre più campi, di prepotenza, ma forse Beane non ne è esattamente al corrente. Spiazzato dalla risposta di Allen, digita AI sul suo motore di ricerca e ottiene, come primo risultato, uno che gli sportivi USA (e non solo) conoscono bene: Allen Iverson. E Beane, quindi, si comporta di conseguenza. Chiama la leggenda dei Philadelphia 76ers (il primo a essere sorpreso: "Non so perché sono qui? Cosa volete che faccia?") e gli chiede se vuole annunciare lui il calendario dei Bills ("Me lo ha detto Josh Allen", si giustifica). "Wow. Josh Allen. L'MVP. Qualcosa di cui essere davvero orgogliosi", dice lui, che il premio nella NBA lo ha vinto nel 2001, in maglia 76ers.