Una delle prime cose che ha sottolineato JJ Redick dopo l'eliminazione dei Lakers per mano di Minnesota è stat la scarsa condizione atletica di alcuni dei suoi giocatori. "Qualcuno era in ottima forma - ha dichiarato ai giornalisti dopo gara-5 - ma ce ne sono sicuramente altri che avrebbero potuto essere in forma migliore. È a questo che ho subito pensato: dobbiamo essere nelle condizioni atletiche ottimali per lottare per il titolo". Dalle parole ai fatti, anche se in un modo che forse nessuno si aspettava. La società ha infatti pubblicato su un sito di offerte di lavoro nell'ambito sportivo e dello spettacolo (teamworkonline), un annuncio in cui cerca un nuovo capo preparatore atletico per la squadra (vedi sotto). Per candidarsi bisogna compilare un form, e nell'annuncio è specificato anche il possibile stipendio: dai 200 ai 250 mila dollari all'anno. Se lavorate nel settore e parlate bene inglese potreste farci un pensierino...