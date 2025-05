Il futuro di Giannis Antetokounmpo sarà senza alcun dubbio uno degli argomenti di discussione dei prossimi mesi. Dopo che un report di Shams Charania ha definito il greco come "per la prima volta disponibile a considerare uno scambio", il resto delle 29 squadre deve essersi fatto i conti in tasca per capire se c’era l’opportunità di arrivare al due volte MVP. Tra le squadre maggiormente interessate e maggiormente “armate” di asset per dare l’assalto ad Antetokounmpo ci sono certamente gli Houston Rockets: dopo l’eliminazione al primo turno per mano dei Golden State Warriors, Houston sente di poter fare un salto di qualità arrivando a uno dei migliori giocatori del mondo. Per convincere i Bucks a cederlo — sempre che questa sia la strada che la franchigia vuole percorrere, e non è detto — bisognerà mettere sul tavolo i pezzi grossi, e Houston sembra pronta a farlo.