Jaylen Brown ha chiuso i playoff col menisco rotto

Il gravissimo infortunio di Jayson Tatum al tendine d’Achille ha di fatto messo fine alla stagione e alla difesa del titolo dei Boston Celtics, ma non è stata l’unica stella dei biancoverdi a dover fare i conti con un infortunio. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, Jaylen Brown ha dovuto chiudere la stagione giocando su un menisco destro parzialmente rotto, ricevendo iniezioni di antidolorifico sin dal mese di marzo e modificando il suo stile di gioco negli ultimi mesi di partite per gestire il dolore. Brown ha chiuso i playoff con 22.1 punti e 7.1 rimbalzi di media in 36.5 minuti, ma solo in rari momenti è sembrato essere al massimo delle sue potenzialità, commettendo (specialmente nei finali di gara della serie coi Knicks) numerosi errori anche nel controllo del pallone. In settimana deciderà se sottoporsi ad una operazione chirurgica in vista della prossima stagione. "Non voglio cercare scuse" ha detto Brown dopo l’eliminazione in gara-6 per mano dei New York Knicks. "Ovviamente uscire così è dura, ma personalmente il modo in cui ho finito l’anno, continuando a giocare nonostante i problemi fisici che ho avuto, mi rende orgoglioso di quello che abbiamo fatto come gruppo". Oltre a Brown e Tatum, anche Kristaps Porzingis è sembrato lontanissimo dai suoi standard, ancora alle prese con gli effetti della malattia che lo ha colpito nel corso della stagione.