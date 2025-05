Westbrook evita domande sul suo futuro a Denver

Quella contro i "suoi" Oklahoma City Thunder non poteva essere una serie come le altre per Russell Westbrook. L’MVP del 2017, più che positivo nella serie contro gli LA Clippers al primo turno, ha concluso la sua annata con i Denver in maniera disastrosa: dopo due buone prove in gara-1 (con assist decisivo per Aaron Gordon nel caotico finale) e in gara-2 (pur nella larga sconfitta dei suoi Nuggets), Westbrook è stati dannoso per i suoi nelle restanti cinque partite, chiudendo con 6.4 punti, 3.2 rimbalzi e 2 assist di media (a fronte di 2.2 palle perse) in 21.5 minuti a partita, tirando col 26% dal campo e il 21.7% da tre punti. Soprattutto il suo plus-minus è stato di -66 nelle cinque gare, che diventa -92 se si considerano anche le prime due partite. Un disastro su tutta la linea che lascia dubbi sul suo futuro: visto che i Nuggets non terranno le cosiddette “Exit Interviews” nei prossimi giorni, il giornalista Vinny Benedetto del Denver Gazette si è avvicinato a Westbrook in spogliatoio chiedendogli se ha preso una decisione in vista della prossima stagione. L’ex All-Star infatti può decidere se esercitare la player option in suo favore da 3.4 milioni di dollari per rimanere nel contratto coi Nuggets, ma a quanto pare non è ancora arrivato a fare la sua scelta — e lo ha fatto sapere alla sua maniera.