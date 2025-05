Gordon gioca su una gamba sola: "Incredibile"

Normalmente un infortunio come uno stiramento di secondo grado al bicipite femorale richiede diverse settimane di stop, per non dire anche di un mese. Con soli due giorni a disposizione per essere in campo per gara-7, però, Aaron Gordon ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità e anche di più per essere presente e dare una mano ai suoi Denver Nuggets nell’ultima sfida della serie contro gli Oklahoma City Thunder. E pur evidentemente meno esplosivo rispetto ai suoi standard, quantomeno nel primo tempo Gordon non ha per niente sfigurato: alla fine ha chiuso con 8 punti e 11 rimbalzi con 2/4 al tiro, 1/3 da tre e 3/3 ai liberi, anche se i suoi problemi sono emersi soprattutto nel trattamento del pallone (4 palle perse in una serata da 22 di squadra per i Nuggets) e in un fallo flagrant di tipo 1 dopo aver colpito sul volto Shai Gilgeous-Alexander. Pur con i suoi errori, dopo il match tutti si sono spesi in parole di elogio per il numero 32: "È incredibile. Non so quante persone avrebbero anche solo tentato di correre su e giù con un infortunio come il suo. Davvero una delle cose più incredibili che io abbia mai visto" ha detto il suo allenatore David Adelman. "Gli avevo detto di non giocare" ha rivelato invece Nikola Jokic. "Si poteva fare ancora più male di così. Era evidente che faceva fatica a muoversi, ma è sceso in campo per combattere con noi. Non puoi fare altro che apprezzare uno sforzo del genere".