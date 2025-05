Il clima attorno alle finali della Eastern Conference tra Knicks e Pacers comincia a scaldarsi e al centro della bagarre c’è Hans Perez, tifoso dei Pacers ma residente a New York, che dopo la vittoria di Jalen Brunson e compagni in gara-6 con i Celtics era stato oggetto di maltrattamento da parte della tifoseria di casa. La sua colpa? Aver indossato una canotta di Tyrese Haliburton, che in tutta risposta l’ha invitato a Indianapolis per gara-4 in programma martedì prossimo

Si può essere tifosi dei Pacers , e nel caso di Hans Perez , esserlo letteralmente da una vita, pur vivendo a New York ? La risposta è ovviamente sì, ma la cosa può causare qualche problema. Basta chiederlo allo stesso Perez, pompiere che dopo la vittoria dei Knicks in gara-6 contro i Celtics si è ritrovato a essere oggetto di maltrattamenti da parte dei tifosi di casa per le strade della città . La sua colpa? Aver indossato la canotta del suo idolo Tyrese Haliburton , particolare che gli è costato il lancio di un paio di sacchi della spazzatura e qualche altra molestia verbale . Il video di quanto accaduto è diventato presto virale e Perez ha raccontato la sua storia al ‘The Pat McAfee Show’, poco dopo è arrivata la reazione di Haliburton .

Ci pensa Haliburton

“Qui ai Pacers ci prenderemo cura di te” ha dichiarato Haliburton proprio al ‘The Pat McAfee Show’, “abbiamo visto il video e ti vogliamo qui con noi per gara-4 della serie con i Knicks”. Per riparare al torto subito per le strade di New York, e forse per aggiungere ulteriore pepe alla rivalità tra le due squadre, insomma, Indiana, tramite la sua stella, ha invitato Perez alla seconda delle due sfide casalinghe, in programma martedì prossimo. E Perez, che poco prima aveva mostrato un tatuaggio con il logo dei Pacers, ricevuta la notizia in diretta si è detto piuttosto sicuro di poter trovare il modo di prendersi un giorno di riposo dal lavoro per coronare quello che assomiglia parecchio a un sogno.