I nomi di Reggie Miller e di Spike Lee hanno reso celebre una rivalità che ha incendiato per anni la Eastern Conference. Quest'anno si ripropone, dopo che negli ultimi playoff c'erano volute tutte le sette gare per capire chi, tra Pacers e Knicks, sarebbe andato in finale a Est. Proprio in finale di conference si ritrovano e stavolta c'è in palio un biglietto per le Finals

È la quarta volta che New York e Indiana si incontrano in finale di conference, con in palio un posto alle finali NBA. L’ultima nel 2000 (che è anche l’utlima volta che i Knicks sono andati così avanti nella corsa verso il titolo), ma non bisogna assolutamente tornare indietro un quarto di secolo per ritrovare una sfida playoff tra queste due squadre. Anzi, quella è andata in scena solo un anno fa, playoff 2024, in semifinale di conference e – verrebbe quasi da dire “come da tradizione” – ci sono volute sette gare per risolvere la sfida. Perché negli otto incroci playoff tra Knicks e Pacers, ben tre volte c’è voluta “la bella” per decidere, così come il 19 maggio scorso, con i Pacers capaci di segnare 130 punti su quel che restava dei Knicks (travolti dagli infortuni) e garantirsi il passaggio di turno, per la finale a Est. Stavolta invece le due squadre si ritrovano in finale di conference, come già nel 1994 (4-3 New York), nel 1999 (4-2 New York) e nel 2000 (4-2 Indiana): i Knicks vogliono vendicare l’eliminazione dello scorso anno, i Pacers andare ancora oltre, e dopo averla mancata dodici mesi fa centrare la finale NBA.