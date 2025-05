Minnesota spalle al muro: gara-3 alle 2.30 su Sky

Dopo le due vittorie di OKC nelle prime due partite, Minnesota può solo vincere in gara-3 se vuole riaprire la serie con i Thunder. I T’Wolves devono giocarsi il tutto per tutto davanti al loro pubblico per evitare di finire sotto 0-3, svantaggio da cui mai nessuno ha rimontato nella storia dei playoff NBA: appuntamento alle 2.30 sui canali di Sky Sport con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

La storia ci dice che, quando una squadra va avanti 2-0 in finale di conference, avanza alle Finals in 76 casi su 82. Una percentuale del 92.6% che non può lasciare tranquilli i Minnesota Timberwolves, incapaci di opporsi alla pressione degli Oklahoma City Thunder nelle prime due partite della serie e finendo sotto 0-2. C'è però un altro detto che viene incontro a Anthony Edwards e compagni: i Thunder hanno vinto le prime due partite difendendo il fattore campo, ma non hanno ancora vinto in trasferta — perciò, almeno secondo quanto sosteneva Pat Riley, la serie non è davvero cominciata. Vincendo le prossime due partite al Target Center i T'Wolves potrebbero pareggiare i conti, ma non possono più sbagliare: perdendo gara-3 scivolerebbero sullo 0-3 nella serie, uno svantaggio da cui mai nessuno ha rimontato nella storia dei playoff NBA.