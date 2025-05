68 vittorie in regular season, le prime finali di conference in carriera, il terzo quintetto All-NBA consecutivo e oltretutto il premio di MVP. È un momento magico per Shai Gilgeous-Alexander (impegnato stanotte in gara-3 contro Minnesota alle 2.30 su Sky Sport NBA), che ha festeggiato al meglio il premio di Most Valuable Player segnando 38 punti in gara-2 contro i Timberwolves. I riconoscimenti ottenuti in questa stagione storica, poi, gli permetteranno di guadagnare un bel po’ di milioni in più sul suo prossimo contratto. Il suo attuale accordo è in scadenza nel 2027 senza opzioni, ma già da questa estate potrebbe firmare un’estensione di contratto da 293 milioni di dollari in quattro anni, secondo i calcoli di Bobby Marks di ESPN. La vittoria dell’MVP e soprattutto l’inclusione nei quintetti All-NBA negli ultimi tre anni, però, gli permetteranno di accedere a un livello successivo della percentuale del cap, salendo a 380 milioni in cinque anni — quasi 90 in più rispetto all’estensione quadriennale.