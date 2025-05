Sotto 0-2 nella serie, i New York Knicks pensano a un cambio di quintetto per invertire la rotta contro gli Indiana Pacers. Coach Tom Thibodeau sta pensando di inserire in quintetto Mitchell Robinson al posto di Josh Hart, cambiando così lo starting five su cui i Knicks hanno costruito la loro stagione. Gara-3 è in diretta stanotte a partire dalle 2.00 sui canali di Sky Sport col commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Tom Thibodeau ha sempre detto di tenere in grande considerazione alcune statistiche avanzate , specialmente quelle che fanno riferimento ai rendimenti dei quintetti e le combinazioni di diversi giocatori . Sicuramente non gli sarà sfuggito (già da diverso tempo ormai) che il suo quintetto base , quello formato da Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns, è in grande difficoltà in questi playoff . Nei 308 minuti disputati insieme, più di qualsiasi altra combinazione in questi playoff, i titolari di New York hanno un differenziale di -10.6 punti su 100 possessi , peggio ancora di quello degli Utah Jazz che si è fermato a -9.3 segnalandosi come il peggiore in regular season. Un rendimento disastroso che di fatto costringe i Knicks a giocare sempre in rimonta , affidandosi alla vena realizzativa di Brunson e alla compattezza di squadra per riportarsi a contatto. C’è però un grosso problema: notoriamente Thibodeau è un allenatore molto rigido quando si tratta delle sue gerarchie e della sua suddivisione dei minuti, facendo grande affidamento sui suoi titolari e minimizzando il più possibile i minuti delle riserve. La situazione però è abbastanza critica da richiedere interventi drastici .

Robinson al posto di Hart per cambiare la serie

I Knicks infatti sono sotto 0-2 nella serie di finale a Est contro gli Indiana Pacers e possono solo vincere stanotte — alle 2.00 in diretta sui canali di Sky Sport col commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna — se vogliono tenere aperta la serie. Mai nessuno infatti ha rimontato da 0-2 in finale di conference dopo aver perso le prime due in casa, ma soprattutto mai nessuno nella storia dei playoff NBA ha rimontato da 0-3 in una serie. Una situazione disperata che potrebbe convincere Thibodeau a cambiare il suo quintetto: secondo quanto riportato da ESPN, l’allenatore starebbe pensando di sostituire Josh Hart con Mitchell Robinson, aumentando così i centimetri sotto canestro anche per provare a fermare l’attacco di Indiana, che nei minuti contro i titolari dei Knicks segna a livelli spaventosi con 155.1 punti su 100 possessi realizzati. Al contrario, con Robinson in campo New York è riuscita a contestare il 52% dei tiri avversari, contro il 42% quando è in panchina. Dati che potrebbero portare a un cambiamento alla palla a due di gara-3: i Knicks non possono più permettersi errori se vogliono tenere in vita il sogno di tornare alle Finals per la prima volta dal 1999.