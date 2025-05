Ieri il Fenerbahce è tornato sul tetto d’Europa battendo il Monaco per 81-70 nella finalissima di Eurolega. Il grande protagonista della serata è stato Nigel Hayes-Davis, lungo americano con un passato in NBA e da diversi anni al top del basket continentale, autore di una prova da 25 punti e 9 rimbalzi che gli è valsa il premio di MVP delle Final Four. E dopo il trionfo, Hayes-Davis ha reso noto un messaggio scritto al suo idolo Kobe Bryant la sera precedente in cui prevedeva esattamente quanto sarebbe accaduto

I percorsi di Nigel Hayes-Davis e del suo idolo incontrastato Kobe Bryant si sono solo sfiorati in passato, perché nella sua breve esperienza in NBA il fresco MVP delle Final Four di Eurolega ha vestito anche la maglia dei Lakers . Nella stagione 2017-18 , però, Bryant aveva già appeso canotta e pantaloncini al chiodo , ma questo non ha impedito a Hayes-Davis di continuare a seguirne le tracce. Un inseguimento durato anni e passato, come ovvio, anche dalla tragica scomparsa di Kobe nel gennaio del 2020 , ma che ha trovato nella finalissima vinta ieri dal Fenerbahce sul Monaco un epilogo praticamente perfetto. Nell’ 81-70 che ha riportato i turchi sul tetto d’Europa, infatti, c’è soprattutto la firma del lungo americano, autentico dominatore con 25 punti e 9 rimbalzi . E dopo aver condotto i compagni al trionfo e essersi guadagnato anche il prestigioso riconoscimento individuale, Hayes-Davis ha reso noto il messaggio immaginato e scritto a Bryant la sera precedente alla partita . Un messaggio in cui il giocatore, dialogando con l’idolo di una vita , prevedeva esattamente cosa sarebbe accaduto la sera successiva .

Il messaggio di Hayes-Davis a Kobe

“Hey Kobe, come va? Domani sera si gioca la finale di Eurolega e tutto ciò a cui riesco a pensare è: ‘Cosa farebbe Kobe?’ Ho come la sensazione che tu saresti stati qui, se solo fossi ancora tra noi. Ti ho incontrato quando ero al college, durante la tua ultima stagione in NBA, dopo una partita contro i Bucks. Come ogni giocatore di basket, ti ho detto che un giorno avrei voluto diventare forte come te. Mi hai risposto: ‘Se continui a lavorare duro, puoi farcela’. Parole semplici, ma che mi hanno cambiato la vita. Ho anche inserito questa citazione nello screensaver del mio smartphone. Cito spesso le tue parole nelle mie interviste. Lo spirito della ‘Mamba Mentality’ continuerà a vivere. Per sempre. Condividerò questo messaggio domani, quando sarò stato nominato MVP. Magari questo messaggio potrà ispirare altri, proprio come tu continui a ispirare me. So che non puoi rispondere a questo messaggio, ma grazie di tutto”.