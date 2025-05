La caviglia destra (infortunatasi a metà terzo quarto) fa ancora male, e i Pacers decideranno solo a ridosso della palla a due se sarà della partita. Decisivo in attacco (come nel quarto quarto di gara-1) ma soprattutto in difesa (si occupa lui di Brunson), Nesmith è uno dei temi di una gara-4 che si annuncia fondamentale per i destini della serie. La diretta alle 2.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA è con il commento di Francesco Bonfardeci e Tommy Marino

I Pacers possono ancora considerarsi in controllo nella serie contro i Knicks (hanno il fattore campo a loro vantaggio, hanno una gara-4 da giocare in casa). Ma la rimonta fino alla vittoria di gara-3 di New York ha tolto qualche certezza a Indiana, e per questa la quarta partita della serie – in diretta nella notte alle 2.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Tommy Marino - è attesa con grande curiosità. Uno dei motivi è anche capire se sarà o meno della partita Aaron Nesmith, pedina importantissima del quintetto di coach Carlisle. Non avrà il pedigree da All-Star come Haliburton o da campione NBA come Siakam, ma Nesmith in questi playoff sta viaggiando oltre i 15 punti e 6 rimbalzi di media tirando il 54% da tre punti (e il 52% dal campo), compresa una gara-1 da 30 punti con 6 triple a segno nel solo quarto quarto decisive per la vittoria in overtime dei suoi. Non solo: è forse in difesa dove l’apporto di Nesmith si è rivelato ancora più fondamentale, perché è spesso la sua rocciosa difesa il primo antidoto a Jalen Brunson, la superstar newyorchese.