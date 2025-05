Podziemski operato al polso: sarà al training camp

Un’estate cruciale nello sviluppo di Brandin Podziemski comincia con un contrattempo. I Golden State Warriors hanno annunciato a sorpresa che la guardia è stata operata per risolvere un problema al polso sinistro, più precisamente per un "debridement", una procedura di pulizia di tessuti morti o infetti. Da comunicato diffuso dalla franchigia ci si attende un completo recupero in vista del training camp di settembre per cominciare al meglio il suo terzo anno nella lega, che si preannuncia cruciale. Podziemski infatti, dopo aver chiuso un’annata da 11.7 punti, 5.1 rimbalzi e 3.4 assist chiudendo con 28 punti in gara-5 contro Minnesota, al termine della sua terza stagione in NBA potrà discutere un accordo con gli Warriors per un’estensione di contratto, assicurandosi così il primo contratto pesante della carriera dopo quello da 16 milioni di dollari in quattro anni per essere stato scelto alla numero 19 del Draft 2023. La speranza è che questa operazione non lo costringa a rimanere fermo a lungo durante un’estate che si preannuncia più che importante per il suo sviluppo negli anni a venire.