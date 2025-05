Una sola altra volta gli Oklahoma City Thunder sono stati in grado di raggiungere le finali NBA, nel 2012. Per cui è quasi naturale - e si è già iniziata a farlo - provare a mettere un po' relazione quella squadra (capitanata da Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden) e quella capace di qualificarsi per le finali NBA 2025 (che invece ha in Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren il proprio "Big Three"). Solo che a prendere parte alla discussione "social" è stato proprio uno di quei primi tre protagonisti, ovviamente Kevin Durant (sempre il più attivo su X). "Chi vincerebbe una serie al meglio delle sette gare tra la OKC del 2012 e questa del 2025?", gli è stato chiesto. "Non lo so perché non mi piace fare questo genere di confronti - ha premesso l'attuale stella dei Suns - ma questa squadra del 2025 è tra le più forti di sempre", ha ammesso. Spiegando. "Ottimi tiratori in tutto il roster, almeno un paio di go-to-guy per i momenti chiave, centimetri e atletismo diffusi, grande versatilità, hanno sia lunghi capaci di tirare da fuori che lunghi fisici sotto il ferro e anche un ottimo allenatore".