Era stato il trascinatore della squadra per tutti i playoff, ma in gara-6 Jalen Brunson non è riuscito a evitare ai Knicks la dolorosa eliminazione. In casa dei Pacers, la stella di New York è stata protagonista di una prova modesta da 19 punti con 8/18 dal campo e la truppa di coach Tom Thibodeau ha dovuto alzare bandiera bianca. Il sogno di guidare i suoi alle Finals, che per la franchigia sono un miraggio ormai dal lontano 1999, finisce quindi con la netta sconfitta per 125-108

Per New York in questi playoff, e più in generale negli ultimi tre anni, la regola generale è stata piuttosto chiara: quando Jalen Brunson gioca bene, la squadra vince. Leader incontrastato dei Knicks, l’ex Dallas era reduce da due serie di altissimo livello contro Detroit e quindi contro i Celtics campioni NBA in carica, durante le quali aveva trascinato i suoi alla vittoria e al passaggio del turno con prestazioni spesso quasi eroiche. L’altro lato della medaglia, però, per Brunson e soprattutto per i Knicks, è sempre stato rappresentato dalla forte dipendenza dell’attacco della squadra dall’efficacia della sua stella. Senza un Brunson in serata, insomma, New York ha sempre faticato tantissimo. E gara-6, purtroppo per i ragazzi di coach Tom Thibodeau, non ha fatto che confermare quanto già si sapeva.