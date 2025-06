Il suo esordio alle Finals è stato a suo modo storico, ma i 38 punti non sono bastati ai Thunder per vincere gara-1. Shai Gilgeous-Aleaxander, però, non appare troppo turbato dalla sconfitta subita per mano di Tyrese Haliburton e soci e, anzi, per prepararsi alla potenziale rivincita di gara-2 si ispira a quello che è stato il suo idolo. E di fronte ai paragoni con Kobe Bryant, il canadese si limita a dire che un giorno vorrebbe raggiungere il livello di pallacanestro giocata dalla leggenda dei Lakers

Lo spunto, nel mezzo della conferenza stampa alla vigilia di gara-2 delle Finals, arriva da una domanda e da un paragone tra i movimenti in attacco di Shai Gilgeous-Alexander, fresco MVP e leader assoluto dei Thunder che cercano un immediato riscatto dopo la sconfitta di gara-1, e Kobe Bryant. E il canadese non si tira indietro, parlando di quello che è stato il suo idolo: “Kobe è stato probabilmente il mio giocatore preferito di sempre, e anche se non ho mai avuto modo di incontrarlo di persona mi ha sempre ispirato”. SGA, poi, ha ammesso di saper bene di non essere il solo ad aver modellato il suo sogno di giocare in NBA attorno alle imprese di Bryant: “Non è una cosa che riguarda solo me, ovviamente, ci sono ragazzi in tutto il mondo cresciuti idolatrando Kobe”.