NBA Finals, gara-2 può essere già decisiva: Thunder-Pacers alle 2.00 su Sky Sport

Il primo episodio delle Finals 2025 ha regalato emozioni a non finire e il canestro della vittoria di Tyrese Haliburton ha ribaltato quasi ogni pronostico. Ora, dopo essersi fatti rimontare e aver perso in volata, i Thunder tornano sul parquet di casa con l’obbligo di vincere e riscattarsi immediatamente. L’appuntamento con gara-2 tra Oklahoma City e Indiana è per questa notte alle 2.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Come ovvio, tecnicamente in gara-2 Thunder e Pacers ripartiranno dallo 0-0, ma è evidente che a segnare anche l’avvio della seconda sfida di queste Finals sarà il finale della prima. Sono infatti trascorsi tre giorni dall’ennesima, incredibile rimonta dei Pacers in questi playoff e da quel canestro di Tyrese Haliburton a 0.3 decimi di secondo dalla fine che ha regalato a Indiana il colpo dell’1-0 nella serie, ma l’effetto di quell’incredibile epilogo continuano a farsi sentire su entrambe le squadre. Per Oklahoma City la sconfitta bruciante dovrebbe rappresentare un’ulteriore motivazione per giocare una gara-2 ancora più intensa, magari facendo pagare con più precisione agli avversari gli errori commessi. Per Indiana, viceversa, la vittoria in volata potrebbe fornire la carica e la serenità necessarie per provare un altro, clamoroso colpo che indirizzerebbe verso i ragazzi di coach Rick Carlisle l’andamento della serie. Gara-2, insomma, sembra già poter essere decisiva per la corsa al titolo.