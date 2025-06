L’occasione era di quelle liete, anzi lietissime, perché l’assegnazione del ‘Chuck Daly Lifetime Achievement’ consentiva a Don Nelson di celebrare la sua lunghissima carriera in panchina proprio in compagnia di chi sulle panchine NBA c’è ancora oggi. Il premio, infatti, viene assegnato dall’associazione allenatori della lega e a consegnarlo al super veterano poco prima di gara-2 delle Finals a Oklahoma City è stato il coach dei Pacers Rick Carlisle. Nelson, però, è noto per non aver mai rinunciato a uno spunto di possibile polemica in vita sua e, arrivato ormai a 85 anni, non si è smentito. “Voglio che tutti sappiano che indosso le nuove Nike dedicate a Doncic” ha dichiarato Nelson nel bel mezzo della conferenza stampa allestita per consegnargli il prestigioso riconoscimento, “e lo faccio per protestare contro la trade fatta da Dallas: è stato un errore tremendo e voglio che si sappia”.