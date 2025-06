In Italia per seguire le finali Under 13 della NBA Jr. League, il sette volte campione NBA Robrt Horry si è fermato a parlare della stagione ora al culmine con la sfida per il titolo tra Thunder e Pacers. Nell’intervista raccolta da Mauro Bevacqua, l’ex Lakers e Spurs dice la sua sulla grande sorpresa rappresentata dai Pacers, sulle squadra che hanno deluso e poi si lancia anche in un pronostico su chi alla fine alzerà il Larry O’Brien Trophy

Il signore, 55 anni il prossimo agosto e una carriera clamorosa conclusasi nel 2008, di NBA Finals se ne intende. Già, perché nella bacheca personale di Robert Horry ci sono ben sette titoli vinti con le maglie di Rockets, Lakers e Spurs. In Italia per seguire le finali Under 13 della NBA Jr. League, ‘Big Shot Rob’ si è fermato davanti ai microfoni di Sky Sport per chiacchierare della stagione che volge ora al termine e dellasfida in corso tra Thunder e Pacers. “Vedevo benissimo i Cleveland Cavaliers” ha ammesso in apertura Horry, “insieme a OKC, ai Celtics e a Denver…ma non avrei mai puntato su Indiana!”. Anche per Horry, insomma, i Pacers rappresentano la grande sorpresa di questi playoff e il loro segreto sta nel gioco corale: “Indiana è l’unica squadra che in questi playoff ha sempre giocato come una squadra, non dipendendo da uno o due giocatori ma trovando protagonisti diversi in ogni partita”. E se Tyrese Haliburton e compagni sono stati una novità inattesa, qualcun altro ha invece deluso le aspettative del sette volte campione NBA.