Dopo la sconfitta in gara-2, le preoccupazioni maggiori per gli Indiana Pacers non erano tanto per il pareggio nella serie da parte degli Oklahoma City Thunder, ma per la gamba destra di Tyrese Haliburton. In conferenza stampa dopo la partita infatti Haliburton è sembrato zoppicare vistosamente, e durante l’allenamento della vigilia di gara-3 — da seguire in diretta dalle 2.30 sui canali di Sky Sport col commento da Indianapolis di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — anche coach Rick Carlisle ha ammesso che “sente un po’ di fastidio” e che qualche giocatore ha un po’ di influezna, ma anche che “non penso che lo sentirete lamentarsene”. Effettivamente Haliburton ha minimizzato qualsiasi questione (“Non penso che ci sia molto da elaborare, mi sento bene e sarò pronto per gara-3”) e una fasciatura stretta dovrebbe più che bastare per mandarlo in campo per la prima partita in casa alle Finals dei Pacers da 25 anni a questa parte.