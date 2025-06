Indiana non ne perde mai 2 in fila: 10-0 da marzo

L’ultima volta che gli Indiana Pacers hanno perso più di una partita in fila risale allo scorso 10 marzo , quando chiusero una trasferta da tre gare perdendo sul campo dei Chicago Bulls dopo essere stati sconfitti nei giorni precedenti per due volte dagli Atlanta Hawks. Nessuno però in quel momento si sarebbe aspettato che da quella striscia di tre sconfitte in poi non sarebbero più arrivati due ko in fila, né probabilmente che la squadra di coach Rick Carlisle sarebbe arrivata a due sole vittorie dal primo titolo NBA della loro storia. Il record dei Pacers dopo un ko negli ultimi tre mesi è un immacolato 10-0 : cinque successi sono arrivati in regular season (di cui l’ultimo rocambolesco al doppio overtime a Cleveland schierando solo riserve) e altri cinque sono successi ai playoff , rialzandosi sempre immediatamente dopo un ko e senza mai andare sotto in una serie contro nessuno .

Spezzata la maledizione di gara-3, ora Indiana vede il titolo

In gara-3 contro OKC i Pacers sono anche riusciti a spezzare la "maledizione di gara-3": in tutte le serie affrontate finora contro Milwaukee, Cleveland e New York avevano sempre perso la terza partita della serie, di cui le ultime due davanti al proprio pubblico. Cosa che invece non è capitata contro Oklahoma City, ribaltando uno svantaggio di 5 lunghezze alla fine del terzo quarto con un ultimo parziale da 32-18, stravincendo nei punti dalla panchina (49-18 grazie alle prestazioni di TJ McConnell e Bennedict Mathurin) e vincendo anche nel conteggio delle palle perse (14 per Indiana, 19 per OKC). La storia ci dice che Indiana ora ha una grande chance di vincere il titolo: nelle 41 Finals passare in cui una serie è arrivata in parità dopo le prime due partite, chi ha vinto gara-3 ha poi alzato il Larry O’Brien Trophy in 33 occasioni — pari all’80.5% di possibilità di riuscirci. Mancano ancora due vittorie, ma mantenendo la regola del non perderne mai due in fila, i Pacers finirebbero per conquistare l’anello.