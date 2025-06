Lo scambio di Durant dovrebbe arrivare prestissimo

Che Kevin Durant non sarà più un giocatore dei Phoenix Suns il prossimo anno è ormai un dato di fatto: dopo essere stati vicinissimi a cederlo alla deadline dello scorso febbraio, tutti si aspettano che KD venga ceduto a un anno dalla scadenza del suo contratto fissata nel 2026. Quello che forse non ci si poteva aspettare è che i tempi dovrebbero essere ristrettissimi: secondo quanto detto da John Gambadoro, giornalista dell’Arizona Sports 98.7 FM molto vicino ai Suns, già la prossima settimana potremo sapere dove finirà KD. " Mi aspetto che Kevin Durant venga scambiato dai Phoenix Suns la prossima settimana " ha detto. "Si sentono un sacco di voci in questo momento: alcune sono accurate, molte altre no. Abbiamo sempre detto che sarà verrà scambiato prima del Draft, ma c’è anche la possibilità che qualcosa accada prima . Ma mi aspetto che tutto venga risolto la prossima settimana". Secondo le tempistiche di Gambadoro, quindi, KD dovrebbe essere ceduto nella settimana tra il 16 e il 22 giugno , a Finals ancora in corso , e con qualche giorno di anticipo rispetto al Draft previsto per il 25 giugno (da seguire anche sui canali di Sky Sport).

Le cinque possibili destinazioni di Durant

Durant ha ancora un anno di contratto a 54.7 milioni di dollari e dovrebbe essere quindi più "facile" scambiare per lui rispetto a un’altra superstar come Giannis Antetokounmpo. Certo, KD compirà anche 37 anni il prossimo 29 settembre, ma si tratta comunque di un giocatore capace di viaggiare a 26.6 punti di media con percentuali stellari anche nella passata stagione, nonostante tutti i problemi dei Suns. Una cosa che è certa è che KD avrà voce in capitolo sulla sua destinazione e non verrà ceduto a una squadra contro la sua volontà: secondo quanto riportato da ESPN, le cinque destinazioni più probabili sono gli Houston Rockets, i San Antonio Spurs, i Miami Heat, i Minnesota Timberwolves e i New York Knicks, anche se diverse altre squadre hanno chiesto informazioni nell’ultimo periodo. Non resta altro che aspettare — e non bisognerà nemmeno attendere troppo per conoscere la quinta squadra nella carriera del due volte MVP delle Finals.