Dopo aver ricevuto non uno, non due ma bensì quattro sonori ‘No’ in risposta alla loro richiesta di poter avere un colloquio con coach attualmente sotto contratto con altre squadre, i Knicks sembrano finalmente aver capito l’antifona. Messi da parte, almeno per il momento, i nomi di Jason Kidd, Ime Udoka, Chris Finch e Quin Snyder, primi sulla lista della dirigenza di New York, nei prossimi giorni il front office parlerà con Mike Brown e Taylor Jenkins. I due, essendo stati esonerati rispettivamente da Sacramento e da Memphis nel corso di questa stagione, non hanno vincoli contrattuali da rispettare e la ricerca per il sostituto di Tom Thibodeau, a sua volta esonerato poco dopo l’eliminazione subita alle finali di Conference per mano di Indiana, potrebbe trasformarsi in una corsa a due.