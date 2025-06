La sorpresa, quando Steven Adams non solo è tornato in campo dopo un anno di stop completo per l’infortunio al ginocchio destro, era stata notevole. L’ex Thunder e Grizzlies, nel frattempo finito a Houston, però, non si è limitato a rimettere piede in campo, anzi. Nel corso della sua prima stagione con la maglia dei Rockets, infatti, Adams si è rivelato una pedina importante nello scacchiere tattico di coach Ime Udoka. Il quintetto con il doppio lungo, in cui il neozelandese ha giocato al fianco di Alperen Sengun, ha messo in difficoltà diversi avversari, tra cui gli Warriors, con cui poi è arrivata l’eliminazione al primo turno dei playoff al termine di una serie combattutissima e finita solo a gara-7. Ecco perché, senza grandi sorprese, i Rockets hanno deciso di confermare Adams, che in teoria sarebbe potuto diventare free agent questa estate.