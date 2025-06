In inglese le chiamano “corner 3s”, le triple dagli angoli, uno dei tiri più pregiati del basket dattato dalle analytics (vale tre, ma viene scagliato da più vicino rispetto alla tripla frontale). Nell’arco di tutta la stagione la squadra che ha tirato meglio dagli angoli sono stati i Milwaukee Bucks, sfiorando il 44%, ma il dato che forse più interessa adesso – mentre Pacers e Thunder si stanno giocando il titolo NBA – è che la squadra che ha concesso più triple da quelle due posizioni (angolo destro e angolo sinistro) è proprio OKC. Ben 945 triple concesse, 38 in più della seconda squadra, New Orleans, addirittura 70 in più delle terza, Brooklyn. La squadra di coach Daigneault ha subìto 362 triple dagli angoli, concedendo agli avversari una buona percentuale di realizzazione, superiore al 38%. Un “bug” – se così lo si vuole chiamare – nella pazzesca difesa di OKC, o forse più probabilmente una necessità, visto l’enorme pressione sugli esterni da parte di Dort e compagni. Indiana ne sta approfittando, e nelle prime 4 gare della serie ha tirato dagli angoli quasi venti volte in più degli avversari (52-33) con super percentuali (oltre il 48%, contro il 33.3% dei Thunder), per un ottimo 25/52 complessivo. In stagione regolare i Pacers non erano tra le squadre che avevano colpito di più dagli angoli (solo 706 triple prese) ma lo avevano fatto con grande precisione, segnando oltre il 40% di quelle conclusioni (40.6% per l’esattezza, 4° miglior dato di tutta la NBA).