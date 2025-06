Draft: Bailey cancella il provino con i Sixers

Ace Bailey, da tempo dato come probabilissima terza scelta assoluta al prossimo Draft e quindi in teoria diretto a Philadelphia, avrebbe cancellato il provino in programma oggi con la franchigia guidata da Daryl Morey. A una settimana dal Draft, quindi, si infittisce il mistero relativo alla chiamata dei Sixers, che sembrerebbero preferire un altro giocatore alla giovane stella in uscita da Rutgers

Salvo rare eccezioni, pressoché ogni Mock Draft compilato negli ultimi mesi prevede un terzetto molto chiaro e definito in cima alle chiamate che scatteranno il prossimo 25 giugno: Cooper Flagg, Dylan Harper e Ace Bailey . È questo l’ordine secondo cui per la maggior parte degli esperti e addetti ai lavori verranno scelti i tre migliori talenti in uscita dal college e, dopo la Lottery dello scorso maggio , a chiamare quei nomi saranno rispettivamente Dallas, San Antonio e Philadelphia. Negli ultimi giorni, però, le voci che vorrebbero i Sixers molto ben impressionati da V.J. Edgecombe , guardia in uscita da Baylor, reduce da un provino che avrebbe colpito in maniera particolare lo staff tecnico di Philadelphia . Bailey , è notizia di ieri riportata da ‘ESPN’, avrebbe viceversa deciso di cancellare il suo di provino con i Sixers , programmato per oggi, aggiungendo quindi un ulteriore elemento di mistero a proposito delle reali intenzioni del front office capeggiato da Daryl Morey .

Le idee dei Sixers e quelle di Bailey

Bailey, d’altro canto, aveva rifiutato ogni richiesta di provino da parte di altre squadre, comprese Charlotte e Washington, che avranno rispettivamente la 4^ e la 6^ scelta assoluta, e sembra intenzionato a non effettuarne nemmeno nella settimana che porterà al Draft. Nel frattempo, i Sixers, stando a voci insistenti, continuerebbero a valutare che fare della loro terza scelta. Il tentativo di scalare una posizione per poter scegliere Haprer, a quanto pare prospetto ritenuto nettamente superiore rispetto a Bailey e a Edgecombe, non è fin qui andato in porto a causa dell’indisponibilità dimostrata dagli Spurs. A Philadelphia, poi, non escludono nemmeno di usare la scelta al Draft all’interno di un eventuale scambio che possa rafforzare da subito la squadra con giocatori in arrivo da altre squadre, ma anche su questo versante non sembrano esserci novità positive in arrivo. L’unica certezza in casa Sixers per il momento pare essere l’intenzione di dare un’altra chance al nucleo formato da Tyrese Maxey, Paul George e Joel Embiid, che nella scorsa stagione ha incontrato enormi difficoltà soprattutto a causa degli infortuni. Resta da capire se attorno alle tre stelle designate la squadra avrà anche un rookie accompagnato da grandi aspettative come Edegecombe o Bailey, oppure se Morey e soci proveranno fino all’ultimo a inserire la terza scelta al Draft in un affare che possa portare altri veterani al servizio di coach Nick Nurse.