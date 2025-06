NBA Finals, OKC per il titolo e Indiana per crederci ancora: gara-6 dalle 2.30 su Sky

Il successo di gara-5 ha regalato ai Thunder il vantaggio 3-2 nella serie, e ora a Shai Gilgeous-Alexander e compagni manca una sola vittoria per conquistare il primo titolo nella storia di Oklahoma City. Indiana, per contro, conta sulla spinta del pubblico di casa per tenere vivo il sogno di andare a gara-7, anche se sui Pacers pesa la possibile assenza per infortunio di Tyrese Haliburton. La diretta di gara-6 inizia alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A inizio del 4° quarto di gara-4, le Finals sembravano in procinto di sfuggire di mano ai Thunder, perché Indiana, sospinta dal tifo incessante della Gainbridge Fieldhouse, pareva avere più energia e comandava nel punteggio e nel ritmo di gioco. Da lì in poi, però, a salire in cattedra è stata Oklahoma City, capace di vincere in rimonta e di bissare anche in gara-5, dominata a lungo tra le mura di casa e chiusa dopo aver ricacciato indietro l’ennesimo tentativo di tornare in partita firmato dai Pacers. La tendenza della serie, quindi, ha subito una brusca inversione. Svolta su cui hanno senza alcun dubbio pesato le grandi prestazioni di Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams da una parte e, con effetto diametralmente opposto, l’infortunio occorso a Tyrese Haliburton in gara-5. E proprio la stella dei Pacers rappresenta il grande punto di domanda in vista di gara-6, dove Indiana proverà a evitare di vedere festeggiare gli avversari, che hanno la possibilità di vincere il primo titolo nella storia dei Thunder.