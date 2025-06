Hall of Famer dal 2019, Vlade Divac è uno dei grandi nomi del basket europeo ad aver fatto la storia anche dall'altra parte dell'oceano. Il serbo ha giocato 16 stagioni in NBA, otto nei Los Angeles Lakers, dove ha diviso il parquet con una leggenda assoluta come Magic Johnson. Per lui esperienze anche a Charlotte e Sacramento, dove è stato poi per cinque anni (fino al 2020) il General Manager. Il suo incidente in moto in Montenegro ha quindi trovato subito spazio sui media americani, che riportano come il 57enne sia stato sottoposto a un intervento d'urgenza. Divac ha riportato una lesione all'anca, che è stata sostituita con una protesi. "Le sue condizioni generali sono statbili - ha fatto sapere l'ospedale di Risan - ed è tenuto sotto osservazione dal nostro staff medico".