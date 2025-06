Non che sia necessariamente una novità, perché che LeBron James , a partire dal numero di maglia indossato, si ispirasse a Michael Jordan è noto da tempo. Mai, però, in precedenza il super veterano si era fermato a riflettere sull’ipotetica coppia che avrebbe potuto formare con la leggenda dei Bulls . L’occasione è arrivata al ‘Fanatics Fest NYC 2025’, dove LeBron ha registrato una puntata live del podcast ‘Mint the Game’ insieme al socio e conduttore Steve Nash . Il programma della serata, come d’abitudine al ‘Fanatics Fest’, prevedeva che i protagonisti sul campo rispondessero alle domande del pubblico. E ad un certo punto uno dei partecipanti dalla platea ha chiesto a James con quale giocatore del passato gli sarebbe piaciuto condividere il campo . La risposta di LeBron non si è fatta attendere, ed è stata più che mai sincera.

LeBron, Michael e una coppia perfetta

“Quando si parla di modelli a cui ispirarsi, per me nessuno ha avuto l’importanza di Jordan” ha premesso James, per poi continuare “penso che i nostri stili di gioco si sarebbero integrati bene, perché lui era prima di tutto un marcatore, aveva quel tipo di mentalità”. LeBron ha quindi ammesso, scherzando un po’ con il pubblico: “Sceglierei lui, se potessi, ma non posso perché so come funziona sui social. Tutti direbbero: ah, vuoi giocare anche con Michael Jordan? Hai già giocato con tutti gli altri!”. E per chiudere, la stella dei Lakers ha provato a giustificarsi dicendo, sempre un po’ tra il serio e lo scherzoso: “Io sto solo rispondendo alla domanda, non me la sono fatta io questa domanda”.