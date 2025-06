Gli Washington Wizards non hanno una stagione vincente dal 2018 (43-39 ed eliminazione al primo turno di playoff), mentre hanno raggiunto per l'ultima volta la postseason nel 2021 (venendo ancora eliminati immediatamente). Il nuovo front office - Will Dawkins, ma anche Michael Winger - è arrivato nella capitale per cambiare il corso delle cose e le ultime due annate hanno lasciato pochi dubbi sul fatto che la franchigia sia impegnata in una fase di drastico rebuilding. Che è destinato però ad avere una data di scadenza, e quella data è l'estate del 2026. Guardando i contratti che terminano la prossima estate, infatti, si può facilmente notare come gli Wizards tra un anno si libereranno dei 33.3 milioni di dollari di Khris Middleton (player option appena esercitata dall'ex Bucks), dei 21.6 di Marcus Smart, ma anche dei contratti appena acquisiti nello scambio con New Orleans di C.J. McCollum (30.6 milioni) e Kelly Olynyk (13.4). A questi, volendo, si può sommare anche il contratto da 13.3 milioni di Richaun Holmes (che però non sono interamente garantiti) e quello di Anthony Gill (2.5, in scadenza). Vuol dire un totale di quasi 110 milioni di dollari che si aprono come spazio salariale per investire pesantemente nell'estate 2026, con l'idea - evidente - di creare i prossimi Wizards vincenti. Il progetto c'è: dall'anno prossimo, nella capitale, vogliono vedere i risultati.