Nella notte gli Heat hanno utilizzato la loro 20^ chiamata per portarsi a casa Kasparas Jakucionis, guardia lituana in uscita da Illinois e con un passato al Barcellona, scatendando l’entusiasmo del presidentissimo Pat Riley. E Miami, stando a quanto riportato da ‘ESPN’, non sembra volersi fermare qui: nel mirino ci sarebbe infatti Jonathan Kuminga, restricted free agent dal futuro incerto a Golden State

Pat Riley, dopo ormai sessant’anni abbondanti tra campo, panchina e scrivania, non è certo tipo da lasciarsi andare a entusiasmi facili. Eppure, nella notte, dopo che i suoi Heat avevano ufficializzato la scelta di Kasparas Jakucionis al Draft, il presidentissimo è stato colto in un momento di esultanza alquanto inconsueto per lui. Evidentemente l’arrivo a South Beach della guardia lituana in uscita da Illinois e con alle spalle anche due stagioni al Barcellona galvanizza Riley molto più di quanto fosse prevedibile. Per mettere le mani su Jakucionis, che in molti Mock Draft davano come possibile sorpresa nelle zone basse della top-10, a Miami è bastata la 20^ scelta e, stando alla reazione di Riley, gli Heat ritengono di aver fatto un colpaccio. Colpaccio che potrebbe non essere l’ultimo della loro estate.