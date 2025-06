I Lakers sono in cerca di rinforzi e il reparto che sembra avere maggior bisogno di innesti è quello dei lunghi. E, stando a quanto riportato dall’insider Marc Stein, i gialloviola punterebbero a fare un colpo in free agency riportando a Los Angeles il veterano Brook Lopez, già in squadra nella non indimenticabile stagion 2017-18, e a quanto pare in uscita da Milwaukee dopo la fine del suo contratto

L’attesa, in casa Lakers, è tutta per LeBron James, da cui ci si aspetta a breve l’esercizio della player optionpresente nel suo contratto e che lo renderebbe un giocatore gialloviola anche per la prossima stagione. Nel frattempo, però, Rob Pelinka e soci non se ne stanno con le mani in mano e sono già all’opera per rinforzare un roster che nella scorsa stagione ha mostrato limiti evidenti. E se le manovre per i rinnovi di Luka Doncic e Austin Reaves richiederanno probabilmente del tempo per andare in porto, il General Manager sembra avere le idee chiare su quale sia la priorità sul mercato: rinforzare il reparto lunghi, magari puntando su un veterano che da quelle parti conoscono bene.