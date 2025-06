La storia ormai si conosce. Austin Reaves è entrato in NBA dalla porta secondaria, mai scelto al Draft. Ha dovuto passare dalla G League e dalla panchina. Si è fatto notare da rookie, ha iniziato a imporsi come sesto uomo (7° nell'apposita classifica) al suo secondo anno, si è consacrato in quei playoff (i primi della sua carriera) viaggiando a 17 punti di media, in una corsa chiusa solo in finale di conference. Poi, in quell'estate 2023, è passato alla cassa, firmando un quadriennale (con player option all'ultimo anno) da 54 milioni di dollari, il massimo che i Lakers potevano offrirgli. Solo che, invece che soffrire il peso delle aspettative, ormai cresciute, il ragazzino dell'Arkansas non ha fatto altro che continuare a crescere. Le ultime due stagioni lo hanno consacrato come terza punta dell'attacco Lakers subito alle spalle di LeBron & Davis prima e di LeBron & Doncic poi, e il suo status oggi è da tutti considerato borderline All-Star. Solo che un All-Star (o quasi) non guadagna 14 milioni scarsi di dollari nella NBA di oggi, e questo è lo stipendio che Reaves percepirà la prossima stagione. Lo sanno bene anche i Lakers, che infatti al loro giocatore hanno fatto arrivare un'offerta di estensione: 89.2 milioni di dollari per i prossimi quattro anni (ancora una volta: il massimo nelle loro capacità, da regolamento salariale).

Offerta, però, rifiutata.