Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e LeBron James . Erano questi i nomi che nelle ultime settimane avevano animato i sogni dei tifosi di Golden State , ma il primo, dopo aver rifiutato il trasferimento sulla Baia a febbraio , si è accasato a Houston e gli altri due, nonostante i rumors insistenti, non sembrano in procinto di lasciare Bucks e Lakers . Il tanto agognato sbarco di un’altra superstar al Chase Center , per altro complicatissimo dal punto di vista pratico, salvo clamorose sorprese sembra quindi ormai diventato ciò che forse era fin dall’inizio: un sogno . Più concretamente, però, ci si aspettava che il General Manager Mike Dunleavy Jr. avesse un piano B per rinforzare comunque un roster che, anche dopo l’arrivo di Jimmy Butler da Miami , aveva dimostrato di non essere in grado di competere ai massimi livelli . Al momento, tuttavia, il mercato degli Warriors ha fatto registrare un solo movimento, in uscita .

L’addio a Looney e un mercato che non decolla

Nessuno, nemmeno il suo ammiratore più sfegatato, si azzarderebbe a definire Kevon Looney una stella, ma non c’è dubbio sul fatto che il lungo, scelto da Golden State al Draft del 2015, sia stato un pezzo importante della squadra che ha vinto il titolo nel 2017 e nel 2018 e una vera e propria colonna dell’ultima versione degli Warriors campioni nel 2022. Dopo l’addio di un’altra leggenda della franchigia come Klay Thompson, andato in scena tra non poche polemiche un anno fa, i Dubs hanno quindi perso un altro giocatore amatissimo in free agency con la firma di Looney a New Orleans. Ulteriore passo verso un rinnovamento probabilmente inevitabile, la rinuncia al lungo ex UCLA non è però stata accompagnata da alcuna nuova firma o da scambi in grado di scombinare un po’ le carte. Al momento, quindi, in attesa si sciogliere il nodo relativo alla posizione di Jonathan Kuminga, il mercato di Golden State sembra immobile. Solo che il resto della lega, in particolare a Ovest, si è mosso già da tempo.