Da un giocatore orgoglioso come Damian Lillard ci si sarebbe potuti aspettare una reazione rabbiosa alla sorprendente decisione dei Milwaukee Bucks di tagliarlo. Invece, secondo quanto riportato da The Athletic, la reazione del quasi 35enne è stata di tutt’altro avviso: Lillard è stato descritto addirittura come "euforico" per la decisione dei Bucks per una serie di motivi. Il primo: potrà continuare la riabilitazione dalla rottura del tendine d’Achille senza dover riportare a nessuna squadra, potendo quindi eseguirla con tutta calma sulla costa Ovest, dove la sua famiglia (e in particolare i suoi figli, dopo un divorzio tutt’altro che sereno) è rimasta a vivere, uno dei motivi per cui la sua esperienza ai Bucks non è andata come sperato. Il secondo è che, ricevendo 22.5 milioni di dollari da Milwaukee nei prossimi cinque anni, non ha più necessità si pensare all’aspetto economico del suo prossimo contratto, potendosi concentrare solo su quello cestistico per trovare la miglior situazione possibile in questo momento della sua carriera. Il terzo: in 13 anni di carriera non era mai stato free agent, trovando sempre accordi coi Portland Trail Blazers in anticipo rispetto alla scadenza del contratto e venendo poi scambiato ai Bucks nell’estate del 2023.