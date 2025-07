Fontecchio passa a Miami in cambio di Robinson

Simone Fontecchio cambia squadra per la seconda volta in carriera. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, l'azzurro è stato coinvolto in uno scambio di mercato che lo vedrà unirsi ai Miami Heat nella prossima stagione , l'ultima prevista dal suo contratto per un compenso di 8 milioni di dollari. Fontecchio è stato ceduto dai Pistons per prendere Duncan Robinson , che ha trovato l'accordo per una sign-and-trade da 48 milioni di dollari in tre anni diventando così un nuovo giocatore di Detroit, già molto attiva sul mercato prendendo Caris LeVert con un biennale da 29 milioni di dollari.

La storia di Fontecchio a Detroit

Arrivato durante la stagione 2023-24 dagli Utah Jazz, Simone Fontecchio ha vissuto il suo miglior momento della carriera finora (almeno dal punto di vista individuale) dopo il suo sbarco a Detroit. Con Monty Williams in panchina ha viaggiato a 15.4 punti, 4.4 rimbalzi e 1.8 assist di media in 16 partite (9 da titolare) con il 42.6% da tre punti, meritandosi in estate un biennale da 16 milioni di dollari complessivi. La passata stagione, complice anche l'arrivo di diversi veterani e del nuovo allenatore JB Bickerstaff, non è stata altrettanto positiva a livello individuale: 75 partite, nessuna in quintetto, con meno di 6 punti di media in 16.5 minuti a partita, tirando col 40% dal campo e il 33.5% da tre, contribuendo dalla panchina all'ottima annata dei Pistons ma senza giocare neanche un minuto ai playoff nella serie con New York. Se rimarrà a Miami (con il mercato NBA non si può mai sapere), sarà il primo giocatore italiano a indossare la maglia degli Heat.