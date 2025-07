Dopo aver perso Dorian Finney-Smith e aver mancato buona parte dei loro principali obiettivi di mercato, i Los Angeles Lakers battono un colpo e si assicurano Deandre Ayton. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il bahamense ha deciso di firmare un contratto di due anni a 16 milioni di dollari complessivi, con il secondo anno con opzione a suo favore. Ayton si era liberato a sorpresa dal suo ultimo anno di contratto con i Portland Trail Blazers, rinunciando a circa 10 dei 35.6 milioni di dollari previsti dal suo accordo, quasi del tutto recuperati con la firma coi Lakers. In gialloviola avrà l’opportunità di rimettere in piedi la sua carriera dopo che, al netto delle cifre individuali, nelle ultime stagioni ha avuto pochissimo impatto sulle vittorie della sua squadra. Ai Lakers invece troverà Luka Doncic (sfidato ripetutamente in campo ai tempi di Phoenix e protagonisti del Draft del 2018, rispettivamente con la prima e la terza scelta) e occuperà immediatamente il posto di centro titolare, anche se coach JJ Redick avrà il suo bel da fare per inserire un giocatore che nella sua esperienza ai Blazers è stato definito come ritardatario per i voli e per gli allenamenti, negligente nella sua riabilitazione dagli infortuni, e incline a sfuriate dentro lo spogliatoio quando è stato tolto dal campo per mancanza di impegno. Chissà che le luci di Los Angeles non lo spingano a rimettere in carreggiata una carriera che, dopo aver firmato al massimo salariale nel 2022, non lo ha più visto davvero protagonista in campo.