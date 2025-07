L’idea, evidentemente, è quella di rinforzare il reparto guardie e a Miami, in assenza di altri sbocchi sul mercato, sembrano indirizzati a puntare su quelli che potrebbero essere considerati ‘scarti’ di lusso. Secondo l’insider Marc Stein, infatti, gli Heat rimarrebbero in prima fila nella corsa a Damian Lillard. Il giocatore piace dalle parti di South Beach e non è certo una novità, e il sentimento appare reciproco. Nell’estate del 2023, d’altronde, giocatore e squadra erano stati a lungo promessi spesi, anche se poi a chiudere l’affare era stata Milwaukee. La stessa Milwaukee che pochi giorni fa aveva lasciato tutti sbalorditi chiudendo il contratto con Lillard con una sorta di taglio permesso dalla possibilità di spalmare il suo stipendio nei prossimi cinque anni. Free agent a tutti gli effetti per la prima volta in carriera, l’ex Blazers parrebbe non avere fretta di firmare con una nuova squadra, anche perché al momento la sua attenzione si concentrerebbe sul percorso di recupero dalla rottura del tendine d’Achille. Gli Heat, nel frattempo, parrebbero continuare a essere la meta più probabile per il suo futuro e in attesa di capire cosa vorrà fare Lillard, Pat Riley e soci continuano a guardarsi in giro per eventuali altri affari.