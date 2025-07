Liberatosi dal contratto con Portland, Deandre Ayton ha ricevuto proposte da parte di diverse squadre, ma ha finito per scegliere i Lakers. Dietro alla scelta dell’ex anche di Phoenix, stando a quanto riportato da ‘HoopsHype’ ci sarebbe un motivo ben preciso. A fargli prendere la direzione di Los Angeles sarebbe infatti stata la presenza in gialloviola di un compagno che Ayton riterrebbe ideale per poter esaltare le sue doti nei pressi del pitturato

In un mercato povero di free agent di valore , e poverissimo di lunghi davvero appetibili, la notizia della risoluzione del contratto tra Portland e Deandre Ayton parrebbe aver creato una piccola asta . Una volta diventato free agent , infatti, l’ex anche di Phoenix avrebbe subito ricevuto offerte da parte di diverse squadre, prime tra tutte Lakers, Knicks, Pacers, Bucks, Cavs e Nuggets . Ayton , quindi, avrebbe avuto il classico imbarazzo della scelta , potendo variare tra situazioni molto diverse tra loro per ubicazione geografica, storia e prospettive nella prossima stagione. A fargli prendere la via di Los Angeles , secondo quanto riportato da ‘HoopsHype’, più che il grande fascino dei colori gialloviola sarebbe stata la presenza nel roster dei Lakers di un compagno che Ayton riterrebbe complemento ideale per il suo stile di gioco .

Ayton vuole giocare con Doncic

Nelle sue annate migliori, arrivate con la maglia dei Suns, in effetti Ayton ha giocato al fianco di playmaker in grado di rifornirlo adeguatamente nel pitturato come Ricky Rubio e soprattutto Chris Paul. Comprensibile, quindi, che nello scegliere la sua prossima destinazione la prima scelta al Draft del 2018 abbia prima di tutto valutato chi, tra le varie pretendenti, offriva la miglior soluzione in quel ruolo. E a spuntarla sono stati i Lakers, grazie alla presenza di Luka Doncic, agli occhi di Ayton il miglior playmaker di tutta la NBA ora come ora. Alla soglia dei 27 anni e reduce da due stagioni non proprio indimenticabili con i Blazers, quindi, il giocatore avrebbe visto nell’accoppiata con lo sloveno lo scenario ideale per far riprendere slancio a una carriera che, ai suoi esordi da professionista, sembrava promettere ben altro rispetto a quanto effettivamente visto in campo.