Quando in ballo c’è LeBron James basta poco, un gesto o una mezza frase pronunciata o origliata da qualcuno, per mandare in tilt tifosi e addetti ai lavori. È così più o meno dal 2003, quando l’allora giovanissimo prospetto in uscita da St. Vincent-St. Mary entrava in NBA e, dopo quasi ormai un quarto di secolo, le cose non sembrano essere cambiate più di tanto. L’esercizio della player option da parte di LeBron, e che in teoria lo rende un giocatore dei Lakers anche per la prossima stagione, ha visto come corollario le dichiarazioni sibilline da parte del suo agente Rich Paul, che hanno aperto a scenari di mercato al momento imperscrutabili. Logico, quindi, che a maggior ragione ogni mossa di James venga analizzata nell’ottica di un suo possibile addio ai Lakers. A maggior ragione se di mezzo c’è quello che sarebbe un secondo, clamoroso ritorno a Cleveland.