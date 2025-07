Alla corsa a Damian Lillard , diventato ufficialmente free agent dopo che Milwaukee ha deciso di tagliarlo spalmando quanto previsto dal suo contratto nei prossimi cinque anni, sembra essersi aggiunta una nuova pretendente. Secondo quanto riportato dal ‘Boston Globe’, infatti, anche i Celtics sarebbero tra le squadre interessate all’ex Portland . Un interesse , quello di Boston , manifestato già un paio d’anni fa , quando il giocatore aveva chiesto di essere scambiato ai Blazers . Allora, però, Dame aveva in mente solo Miami e, come noto, le vicissitudini di mercato l’hanno portato a Milwaukee , peraltro generando poi la successiva trade che avrebbe vestito Jrue Holiday di biancoverde , fornendo a coach Joe Mazzulla una nuova colonna per la squadra che si sarebbe laureata campione.

Dame e i Celtics, l’interesse è reciproco

Stando a quanto riportato dal ‘Boston Globe’, invece, le cose sarebbero parecchio cambiate rispetto al 2023. Lillard, infatti, parrebbe gradire Boston come possibile destinazione, prima di tutto in ragione dell’amicizia con Jayson Tatum. La stella dei Celtics, che come Dame sta procedendo nel percorso di recupero dalla rottura del tendine d’Achille, potrebbe quindi fungere da catalizzatore per il possibile sbarco di quest’ultimo al TD Garden. E visto che per entrambi l’orizzonte del rientro è stabilito nella prossima primavera, a Boston sembrano essere tentati dall’accoppiata a sorpresa per provare magari a togliersi qualche soddisfazione, se non addirittura a tornare a sognare in grande, durante i playoff.