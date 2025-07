Nikola Topic torna a giocare dopo più di un anno

Nikola Topic ha scritto una pagina di storia diventando il primo giocatore di sempre a vincere il titolo NBA senza aver disputato neanche una partita in carriera, visto che il suo primo anno tra gli Oklahoma City Thunder non lo ha visto mai scendere in campo. Questa notte, a più di un anno di distanza dalla rottura parziale del legamento crociato anteriore che ha messo fine anticipatamente alla sua stagione 2024-25, il playmaker serbo è tornato in campo nella Summer League di Salt Lake City, destando buone impressioni dopo una pausa così lunga. Topic, scelta numero 12 al Draft di un anno fa, è rimasto in campo per 26 minuti chiudendo con 14 punti, 4 assist, 2 recuperi e 6/11 al tiro, di cui 2/4 dalla lunga distanza (l’aspetto del gioco su cui ha lavorato di più insieme a Chip Engelland, guru del tiro che in passato ha lavorato con Tony Parker e Kawhi Leonard). A fare da contraltare a ciò che di buono si è visto c’è il risultato finale (per quanto conti poco, OKC ha perso per 92-80 contro Memphis) e le 7 palle perse da parte del serbo, ma per i Thunder fa tutto parte del percorso: Topic è un tipo di giocatore (portatore di palla di quasi 2 metri con stazza e visione di gioco) che manca nel roster dei campioni in carica, che il prossimo anno potrebbero avere un’arma in più a disposizione per difendere il titolo.