VJ Edgecombe stravince il duello con Ace Bailey

Nelle settimane di avvicinamento al Draft si è dibattuto moltissimo su chi fosse il terzo miglior giocatore della classe alle spalle di Cooper Flagg e Dylan Harper. Alla fine i Philadelphia 76ers hanno optato per VJ Edgecombe da Baylor, anche perché Ace Bailey di Rutgers ha fatto tutto ciò che era in suo potere (tra cui cancellare un provino all’ultimo secondo) per non farsi scegliere dai Sixers. La sfida di questa notte alla Summer League di Salt Lake City metteva proprio di fronte i Sixers di Edgecombe e i gli Utah Jazz di Bailey, e il "duello" ha avuto un chiaro vincitore nella guardia bahamense di Philadelphia. Edgecombe ha mostrato il meglio del suo repertorio chiudendo con 28 punti, 10 rimbalzi, 4 assist, un recupero e 2 stoppate in meno di 30 minuti di gioco, volando in campo aperto a ogni occasione e lavorando per costruirsi un solido tiro dalla media distanza. L’input del coaching staff è stato chiaramente quello di prendersi tutti i tiri possibili, visto che ha chiuso con 27 conclusioni tentate (di cui 13 a segno, seppur con 1/7 da tre punti) mentre nessuno dei suoi compagni ha superato quota 13. Nel periodo in cui è stato in campo i Sixers hanno vinto di 10 punti, miglior plus-minus di squadra, ma alla sua serata è mancata la ciliegina della vittoria, visto che la sua tripla del pareggio nei secondi finali del match non ha trovato il fondo della retina, e i Sixers hanno perso per 93-89.