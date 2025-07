C'era un tempo (dal 2015 al 2018) in cui tutta la NBA dava la caccia a Steph Curry. Sul parquet. Ora, fino al 13 luglio, quella caccia si ripete ma su un green di golf, dove il campione dei Golden State Warriors è tra i favoriti della 36^ edizione dell'American Century Championship, torneo di golf per celebrità organizzato dal network USA NBC. Si svolge in Nevada, all'esclusivo Edgewood Tahoe Golf Course, al primo classificato mette in palio 150.000 dollari, ma il montepremi totale è di 750.000. Steph Curry il torneo lo ha già vinto nel 2023, ma quest'anno si ripresenta tra i favoriti insieme all'ex tennista USA Mardy Fish (vincitore della scorsa edizione). Subito alle loro spalle, secondo i bookmaker di Las Vegas, c'è l'ex quarterback dei Dallas Cowboys Tony Romo, che in bacheca ha tre vittorie ottenute in passato. Nell'albo d'oro c'è un altro giocatore NBA (visto anche a Treviso in maglia Benetton), quel Vinny Del Negro capace di vincere l'American Century Championship nel 2021 e oggi di nuovo tra i concorrenti, a cui i bookmaker assegnano la stessa quota di 28/1 che assegnano ad Alex Caruso, la guardia campione NBA con i Thunder che scenderà sul green dell'Edgewood Tahoe Golf Course.